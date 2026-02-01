El Manchester City dejó escapar puntos tras empatar con el Tottenham

Paso de gigante del Arsenal para ganar la Premier League. Desde casa, Mikel Arteta y los suyos presenciaron cómo el Tottenham Hotspur les hizo un favor. Con un golazo de escorpión de Dominic Solanke, los 'Spurs' remontaron un 0-2 al Manchester City que deja a los de Pep Guardiola muy lejos del liderato.

Ya son seis los puntos que tiene de ventaja el Arsenal en la cabeza de la tabla. El triunfo contra el Leeds United y el pinchazo del City vuelven a incrementar la distancia para un Arsenal que ve cada vez más la luz al final del túnel. Los 'Sky Blues' necesitarán un final de temporada perfecto y algunos favores para poder optar a esta Premier.

Y eso que todo hacía indicar que el City saldría este domingo con un triunfo sencillo del norte de Londres. En un clima extraño, con algunos aficionados pidiendo la derrota de su equipo para no ayudar al Arsenal, los 'Spurs' se fueron abucheados al descanso.

Llegaron al entretiempo 0-2 abajo, tras un golazo de Cherki, aprovechando una pérdida en el centro del campo de Bissouma, y otro de Antoine Semenyo, que se apoyó en una recuperación de Rodrigo Hernández para convertir su cuarto gol desde que llegó del Bournemouth.

Manchester City igualaron ante el Tottenham

Con los abucheos de fondo y el escenario preparado para una goleada, con un equipo de urgencia, además, con el Cuti Romero sustituido al descanso para poner a Joao Palhinha de central, el Tottenham llevó a cabo una remontada atípica y a ojos de los seguidores del City, injusta.

Porque la primera piedra, el 1-2 en propia puerta de Marc Guéhi no debió subir al marcador. Dominic Solanke, el autor del disparo que acabó en gol, tocó antes la pierna del defensor del City, pero el VAR, en lugar de revisar esa clamorosa falta, solo fijó su mirada en un posible fuera de juego que no existió. Guardiola, enfadadísimo, no paraba de señalarle al cuarto árbitro la jugada repetida en el monitor. Le valió una cartulina amarilla, pero el tanto subió al marcador.

Y a la polémica se le sumó una genialidad de Solanke. A centro de Conor Gallagher, en su tercera titularidad, puso un centro templado que el delantero inglés transformó en gol con un toque de escorpió. Una barbaridad de gol que despertaba más asombro en la grada cada vez que era repetida en los videomarcadores.

En la recta final lo pudo ganar el City, tuvo un par de ocasiones Tijjani Reijnders de cabeza, pero el tercero no llegó y el Tottenham, que minutos antes había abucheado a su equipo, le despidió con una ovación. Quizás se acuerden de estos puntos cuando el Arsenal se proclame campeón, si así ocurre, pero de momento, el aficionado 'Spurs' está contento con esta actuación.

El City se queda segundo, con 47 puntos, uno más que el Aston Villa y a seis del Arsenal, mientras que el Tottenham es decimocuarto con 29 unidades, nueve de ventaja respecto al descenso.