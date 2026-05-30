MAREA ROJA Marea Roja -  30 de mayo de 2026 - 09:33

Posible once de la selección de Panamá para duelo amistoso ante Brasil

Repasa el posible once de la selección de Panamá para el amistoso ante Brasil de este domingo 31 de mayo.

Posible once de la selección de Panamá para duelo amistoso ante Brasil

Posible once de la selección de Panamá para duelo amistoso ante Brasil

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen deberá tener un once ante Brasil para intentar conseguir un triunfo histórico en amistoso previo al Mundial 2026.

Panamá podría usar a Kuty Mosquera en el marco, el posible regreso de Edgardo Fariña para darle descanso a Andrés Andrade.

La sorpresa del once puede ser la de Víctor Griffith por las bajas de Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Posible alineación de la selección de Panamá ante Brasil

  • Orlando Mosquera
  • José Córdoba
  • Fidel Escobar
  • Edgardo Fariña
  • Eric Davis
  • Michael Amir Murillo
  • Víctor Griffith
  • Cristian Martínez
  • Yoel Bárcenas
  • José Luis Rodríguez
  • José Fajardo
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