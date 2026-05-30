Posible once de la selección de Panamá para duelo amistoso ante Brasil

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen deberá tener un once ante Brasil para intentar conseguir un triunfo histórico en amistoso previo al Mundial 2026.

Panamá podría usar a Kuty Mosquera en el marco, el posible regreso de Edgardo Fariña para darle descanso a Andrés Andrade.

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