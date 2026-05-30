Newton Williams extendió su préstamo con el Saprissa

El Deportivo Saprissa informa que el delantero panameño Newton Williams extendió su préstamo con la institución por dos torneos cortos más.

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El atacante, nacido en enero de 2001, llegó al club previo al Torneo de Apertura 2025 y rápidamente dejó una grata impresión en la afición morada.

Incluso, tuvo la oportunidad de disputar un encuentro de Copa Centroamericana ante Cartaginés, en el que anotó un gol y se ganó el cariño de los saprissistas en apenas 15 minutos sobre el terreno de juego.

Newton Williams se encuentra recuperado

Actualmente, Williams se encuentra completamente recuperado de la lesión de rodilla sufrida el año anterior y estará disponible para afrontar el próximo campeonato con el Primer Equipo Masculino.

Newton debutó a nivel profesional con Costa del Este, en Panamá, y además cuenta con experiencia internacional tras formar parte de clubes como Hapoel Ra'anana de Israel, 9 de Octubre de Ecuador, Palmeiras de Brasil y Antigua GFC de Guatemala.

Asimismo, ha integrado procesos de selecciones menores de Panamá, incluyendo la categoría Sub-17.

FUENTE: Saprissa