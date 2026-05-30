Champions League: El PSG conquista el título en Budapest

El París Saint-Germain ( PSG ) se proclamó vencedor de la UEFA Champions League 2025-2026 por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskás Arena de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kai Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembélé de penalti en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

El golazo de Havertz

Todo se desató con un control magnífico del propio Havertz y una apertura a la banda. El posterior despeje de Marquinhos contra Trossard fue una invitación al elegante atacante alemán, cuya conducción de medio campo hacia adelante fue inalcanzable para Willian Pacho y sus compañeros, tan imparable como su zurdazo contra Matvei Safonov, erguido, pero no del todo, para minimizar au más el ángulo al rematador. No evitó el 0-1. Un golazo con un trallazo por encima de su cabeza. No le dio tiempo a reaccionar.

El empate de penalti de Dembélé

El primer error de Christian Mosquera, precipitado en la entrada, en la única acción que lo desbordó Kvicha Kvaratskhelia, supuso el penalti del empate para el París Saint-Germain, que igualó una final que disputaba a contracorriente, sin apenas ocasiones, con el lanzamiento de penalti de Ousmane Dembele. Su derechazo cruzado fue imparable para David Raya. Un alivio para el vigente campeón de la 'Champions' y el Balón de Oro, que después se retiró lesionado más allá del minuto 90.

El lanzamiento alto de Gabriel

En el décimo y último lanzamiento, Gabriel Magalhaes lo lanzó por encima del larguero para consumar la derrota en la tanda de penaltis del Arsenal, que aún no ha ganado la Liga de Campeones. Su segunda derrota en la final. Toda la presión estaba sobre él, después de la transformación anterior de Achraf Hakimi. Antes, Gonçalo Ramos, Desiré Doué y Lucas Beraldo habían anotado para el PSG, con el fallo de Nuno Mendes, mientras que Declan Rice, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli, para el Arsenal, con el error de Eze.

FUENTE: EFE