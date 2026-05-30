Champions League: El PSG, el octavo con dos títulos seguidos, el segundo en el actual formato

El PSG, que logró el título de la Champions League tras ganar por penaltis al Arsenal, se erigió en el octavo club que consigue revalidar el éxito en la historia de la máxima competición continental, el segundo, después del Real Madrid, en hacerlo con el formato actual.
Con el formato actual de Liga de Campeones, solo el Real Madrid, con tres años seguidos, de 2016 a 2018, había conseguido revalidar el título. El París Saint Germain, campeón en el 2025 y 2026, se une a la relación de triunfadores tras ganar al Arsenal en la final de Budapest.
FUENTE: EFE