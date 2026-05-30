Champions League: El PSG, el octavo con dos títulos seguidos, el segundo en el actual formato

El PSG, que logró el título de la Champions League tras ganar por penaltis al Arsenal, se erigió en el octavo club que consigue revalidar el éxito en la historia de la máxima competición continental, el segundo, después del Real Madrid, en hacerlo con el formato actual.

Histórico título de Champions League El París Saint Germain se une en la historia al Milan (1989 y 1990), al Nottingham Forest (1979-1980), Liverpool (1977-1978), Bayern Múnich, tres veces consecutivas (1974, 1975 y 1976), Ajax, tres veces (1971, 1972 y 1973), Inter (1964 y 1965), Benfica (1961 y 1962) y Real Madrid, cinco veces seguidas (1956-1960) que lo lograron como Copa de Europa.

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