Selección de Panamá: "Con la mayor motivación y orgullo", Eric Davis

El carrilero izquierdo de la selección de Panamá Eric Davis habló previo a entrenamiento desde territorio brasileño, con la mira puesta en partido amistoso de lujo.

Davis, de 35 años de edad respondió preguntas a los medios de comunicación, un día antes del cara a cara ante el equipo del DT Carlo Ancelotti.

Un experimentado de la selección de Panamá previo a duelo amistoso

"Con la mayor motivación y orgullo de representar a Panamá, sabemos que vamos a representar ante la pentacampeona y es una motivación extra para nosotros y seguramente sabemos que debemos estar al mil porciento para poder enfrentar a una selección como Brasil", mencionó el jugador del CD Plaza Amador de la LPF.

"Estos partidos son importantes para nosotros, sabremos lo que vamos a afrontar en el mundial, nosotros estamos preparados, nos estamos preparando y los que el profe pongan a jugar estarán al cien porciento", destacó.

"Jugué un partido contra Brasil en Porto, quedamos uno iguales, creo que eso fue con el profe Julio Dely y esperemos que mañana podamos hacer otro partido histórico", finalizó el experimentado seleccionado nacional.