CHAMPIONS LEAGUE 30 de mayo de 2026 - 14:39

Champions League: Vitinha elegido el MVP de la Final

Vitinha, elegido mejor jugador de la final de la UEFA Champions League entre PSG y Arsenal en Budapest.

Champions League: Vitinha elegido el MVP de la Final

Champions League: Vitinha elegido el MVP de la Final

Vitinha, centrocampista del PSG, fue elegido por la UEFA el mejor jugador de la final de la Champions League que ganó su equipo al Arsenal en la tanda de penaltis después de un choque que terminó 1-1 tras la prórroga.

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MVP de la Final de la UEFA Champions League

El medio luso completó un gran partido, de menos a más después de una primera parte en la que el Arsenal se encerró atrás y en una segunda en el que se convirtió en el guía del París Saint-Germain. Con molestias en un gemelo, fue sustituido en el minuto 105 por Lucas Beraldo.

FUENTE: EFE

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