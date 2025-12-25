El mundo del fútbol celebra la Navidad

La Navidad ha llegado a todos los rincones del mundo, trayendo alegría, amor y así los jugadores de fútbol a nivel mundial lo han dejado saber en sus redes sociales.
Distintos futbolistas colgaron en sus redes sociales fotografías junto a sus familiares y amigos en espera y luego disfrutando ya de estas fiestas navideñas.
Navidad par a los futbolistas
Panameño celebrando en familia
El jugador panameño del Mazatlán de la Liga MX Édgar Yoel Bárcenas a tempranas horas de a la noche del 24 de diciembre dejó su fotografía familiar.
Juegos "merengues" para celebrar la Navidad
