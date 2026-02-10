LIGUE 1 Fútbol Internacional -  10 de febrero de 2026 - 20:47

El Olympique Marsella confirma la salida de Roberto de Zerbi

El Olympique Marsella y el entrenador Roberto de Zerbi llegaron al fin de sus relaciones por mutuo acuerdo.

El Olympique Marsella anunció que el entrenador Roberto de Zerbi no continuará con el equipo por decisión mutua y pone fin a una era con el equipo francés que se encuentra en una mala racha de resultados.

"Tras conversaciones con todos los responsables de la gestión del club (propietario, presidente, director deportivo y entrenador), se decidió un cambio al frente del primer equipo. Fue una decisión difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión y en el mejor interés del club para afrontar los retos deportivos de la recta final de la temporada", anunció el club.

Olympique Marsella tendrá cambio de entrenador

El equipo francés se encuentra en un mal momento, quedaron eliminados de Champions League, fueron goleados ante el PSG en la Ligue 1 el fin de semana y no levantaban.

Además, Roberto de Zerbi acusó al panameño Amir Murillo como uno de los culpables, sin embargo el lateral derecho cambio de aires y el problema continúo.

