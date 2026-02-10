El Olympique Marsella confirma la salida de Roberto de Zerbi

El Olympique Marsella anunció que el entrenador Roberto de Zerbi no continuará con el equipo por decisión mutua y pone fin a una era con el equipo francés que se encuentra en una mala racha de resultados.
Olympique Marsella tendrá cambio de entrenador
El equipo francés se encuentra en un mal momento, quedaron eliminados de Champions League, fueron goleados ante el PSG en la Ligue 1 el fin de semana y no levantaban.
Además, Roberto de Zerbi acusó al panameño Amir Murillo como uno de los culpables, sin embargo el lateral derecho cambio de aires y el problema continúo.