NBA: Shai Gilgeous-Alexander consigue el Premio MVP

El 21 de mayo de 2025, el base de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, se unió a un club exclusivo al convertirse en el 36º jugador en la historia de la NBA en ser nombrado Jugador Más Valioso de la temporada, ahora lo consigue nuevamente.
Gilgeous-Alexander es el decimocuarto jugador en ganar premios MVP consecutivos, y el séptimo en hacerlo en este siglo, uniéndose a Nikola Joki, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James (dos veces), Steve Nash y Tim Duncan.
Gran temporada de NBA para SGA
El 12 de marzo estableció el récord de la NBA de más partidos consecutivos con 20 o más puntos, al anotar su partido número 127 seguido en una victoria sobre los Celtics. SGA superó la marca anterior, que ostentaba Wilt Chamberlain desde 1963, extendió su racha a 140 partidos hasta el final de la temporada regular y seguirá aumentando su récord en la temporada 2026-27.
Jugó en 68 partidos esta temporada, convirtiéndose en el primer jugador desde Chamberlain en 1963-64 en anotar 20 o más puntos en cada partido de una temporada regular (mínimo 50 partidos jugados).
En sus dos últimas temporadas como MVP, Gilgeous-Alexander ha acumulado 92 partidos con 30 o más puntos, 21 partidos con 40 o más puntos y cinco partidos con 50 o más puntos. Se une a Kareem Abdul-Jabbar (1970-71, 1971-72) como los únicos jugadores en la historia de la NBA con al menos 90 partidos de 30 puntos, 20 partidos de 40 puntos y cinco partidos de 50 puntos en temporadas consecutivas como MVP.
FUENTE: NBA