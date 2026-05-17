NBA: Shai Gilgeous-Alexander consigue el Premio MVP

El 21 de mayo de 2025, el base de Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, se unió a un club exclusivo al convertirse en el 36º jugador en la historia de la NBA en ser nombrado Jugador Más Valioso de la temporada, ahora lo consigue nuevamente.

El domingo, apenas cuatro días antes de que se cumpliera un año calendario, se unió al "club exclusivo", convirtiéndose en el decimosexto jugador en ganar múltiples premios MVP desde que se introdujo el galardón en la temporada 1955-56.

Gilgeous-Alexander es el decimocuarto jugador en ganar premios MVP consecutivos, y el séptimo en hacerlo en este siglo, uniéndose a Nikola Joki, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James (dos veces), Steve Nash y Tim Duncan.

Gran temporada de NBA para SGA

El 12 de marzo estableció el récord de la NBA de más partidos consecutivos con 20 o más puntos, al anotar su partido número 127 seguido en una victoria sobre los Celtics. SGA superó la marca anterior, que ostentaba Wilt Chamberlain desde 1963, extendió su racha a 140 partidos hasta el final de la temporada regular y seguirá aumentando su récord en la temporada 2026-27.

Jugó en 68 partidos esta temporada, convirtiéndose en el primer jugador desde Chamberlain en 1963-64 en anotar 20 o más puntos en cada partido de una temporada regular (mínimo 50 partidos jugados).

En sus dos últimas temporadas como MVP, Gilgeous-Alexander ha acumulado 92 partidos con 30 o más puntos, 21 partidos con 40 o más puntos y cinco partidos con 50 o más puntos. Se une a Kareem Abdul-Jabbar (1970-71, 1971-72) como los únicos jugadores en la historia de la NBA con al menos 90 partidos de 30 puntos, 20 partidos de 40 puntos y cinco partidos de 50 puntos en temporadas consecutivas como MVP.

FUENTE: NBA