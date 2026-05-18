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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 11:19

Mundial 2026: Conoce a la selección de Uruguay

Conoce a la selección e Uruguay, una de las que luce como favorita de Conmebol para el Mundial 2026.

 Mundial 2026: Conoce a la selección de Uruguay

 Mundial 2026: Conoce a la selección de Uruguay

FIFA

La selección de Uruguay llega al Mundial 2026 en busca de mejorar lo que hizo en Qatar 2022, conocida como "La Celeste", es una de las selecciones más históricas del fútbol.

Uruguay jugará su 15va Copa del Mundo, participó en los Mundiales de 1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

Conoce más de la selección de Uruguay rumbo al Mundial 2026

Su mejor participación fue en los mundiales del 1930, el primero de todos y el maracanazo de 1950 donde se coronaron campeones del mundo. Ha logrado el cuarto lugar en 1954, 1970 y en el 2010.

El máximo goleador de esta selección es Luis Suárez con 69 tantos, pero han destacado figuras como Edinson Cavani, Diego Forlán y Federico Valverde.

Marcelo Bielsa es el entrenador actual de Uruguay y los llevó al Mundial 2026 tras quedar de cuarto lugar en las eliminatorias de Conmebol.

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