El Oporto se corona campeón en Portugal

El Oporto de los españoles Samu Aghehowa, Gabri Veiga y Borja Sainz se proclamó este sábado campeón de la Liga de Portugal 2025/26 tras vencer al Alverca, club propiedad del madridista Vinícius Júnior, por 1-0 en la trigésima segunda jornada.

Las celebraciones comenzaron en el minuto 41, cuando Bednarek anotó de cabeza el único gol del partido tras un saque de esquina lanzado por Veiga, que a su vez sumó su octava asistencia en el campeonato.

Este es el 31º título de la historia del club norteño y su primero en cuatro temporadas.

También es el primer trofeo de la carrera de su técnico, el italiano Francesco Farioli, quien llegó al Oporto el pasado mes de julio tras la destitución del argentino Martín Anselmi y que anteriormente había entrenado a clubes como el Ajax, el Niza o los turcos Karagümrük y Alanyaspor.

Bajo la dirección de Farioli, los 'dragones' se han mostrado prácticamente intocables en la Liga Portugal, con 27 triunfos, cuatro empates y solo una derrota en las 32 jornadas disputadas hasta el momento.

Se auparon al liderato en la cuarta ronda, el pasado agosto, y desde entonces se han mantenido irreductibles en lo más alto de la clasificación.

Detrás de este título se encuentran fichajes recientes como el propio Veiga, que regresó a Europa tras dejar el Celta de Vigo para fichar por el Al Ahli Jeddah saudí; Sainz, procedente del Norwich City inglés; o el del veterano defensa brasileño Thiago Silva, ex del PSG.

Por su parte, Samu Aghehowa volvió a ser, en su segunda temporada en el Oporto, la principal referencia en ataque, y el melillense, incluso sin jugar desde febrero, es el actual máximo goleador del equipo con 13 tantos en la Liga y 20 en todas las competiciones.

El camino hacia el título estuvo, sin embargo, marcado por varias dificultades, especialmente en lo que respecta a las lesiones, entre ellas la del propio Samu, quien sufrió una rotura total del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que significó el fin de su curso y la ausencia en el Mundial de 2026.

Además, Farioli perdió al inicio de la temporada al central argentino Nehuén Pérez, quien se rompió el tendón de Aquiles en septiembre, y al delantero neerlandés Luuk de Jong, ex del Barça y del Sevilla, ausente desde noviembre por una rotura parcial del ligamento cruzado.

Este título es también el primero conquistado durante la presidencia del extécnico André Villas-Boas, que asumió las riendas del Oporto en 2024 tras 42 años de liderazgo del ya fallecido Jorge Nuno Pinto da Costa.

FUENTE: EFE