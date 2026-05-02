LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  2 de mayo de 2026 - 18:49

Kadir Barría sumó minutos con Botafogo con Panamá y el Mundial 2026 en el horizonte

El Botafogo sufrió una derrota 2-1 este sábado en un partido donde el panameño Kadir Barría volvió a recibir la confianza del cuerpo técnico y arrancó como titular, confirmando el buen momento que atraviesa con el conjunto brasileño.

A pesar del revés, el joven atacante canalero dejó destellos interesantes en ofensiva, jugando principalmente por la banda derecha y mostrando velocidad, movilidad y capacidad para generar peligro en el último tercio de la cancha. Barría continúa ganando protagonismo en el primer equipo del “Fogão”, algo que también ha sido destacado recientemente por el entrenador Franclim Carvalho.

Números de Kadir Barría:

Disputó{o 46 minutos, realizó dos tiros, una muy cerca durante un mano a mano. hizo un pase clave, 3 pases fueron en campo rival y uno en campo propio, completó 1 regate, 1 falta recibida, 2 posesiones perdidas, 2 de 5 duelos en el suelo ganados, cometió 4 faltas.

