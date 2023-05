El PSG abre procedimiento disciplinario contra Lionel Messi por viajar a Arabia

Varios medios, como RMC y L'Equipe, evocan una suspensión de dos semanas, pero la fuente interrogada por la AFP no pudo confirmar su duración, limitándose a indicar que el astro argentino estaría ausente "varios días".

Otra fuente próxima del club indicó que la dirección "probablemente" suspenderá a Messi durante dos semanas, añadiendo que "nadie está por encima de la institución".

"No puede entrenar, no puede jugar y no recibirá su salario durante el tiempo del procedimiento disciplinario", prosiguió la fuente cercana al dosier.

El jugador se ausentó después de la derrota del domingo contra el Lorient en Ligue 1 (3-1) y se perdió el entrenamiento del PSG del lunes.

Messi fue visto en Arabia Saudita, en el marco de un contrato con la Oficina de Turismo de ese país, que promociona a menudo en sus redes sociales.

Los parisinos se enfrentan al Troyes el domingo (18h45 GMT) por la 34ª fecha de Ligue 1, un partido que el vigente campeón del mundo podría perderse si esta suspensión se confirmara.

En todo caso, el capitán de la Albiceleste no participará en la sesión de entrenamiento del miércoles en Saint-Germain-en-Laye, afirmó la fuente conocedora del caso.

Este procedimiento disciplinario se produce en un momento decisivo para el futuro de Messi en el PSG, ya que el antiguo jugador del Barcelona finaliza en junio su contrato con el club de la capital francesa.

Messi, de 35 años, suma 15 goles esta temporada en Ligue 1, su segundo curso en el PSG.

