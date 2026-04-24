El Real Madrid no logra sostener el 0-1 y Bellerín lo empata en el final.

95+3' GOOOOOOOOL
El Betis empata el marcador en la heroica.
FUTBOL
El Real Betis Balompié recibe a un Real Madrid en la jornada 33 que no puede pinchar si quiere permanecer en la disputa por LaLiga a 9 puntos del FC Barcelona.
El Real Madrid busca asaltar el Benito Villamarín cuando se mida a un Real Betis que no dará ningún balón por perdido, los de Arbeloa necesitan imponerse y salir victoriosos para seguirle el paso al FC Barcelona a la espera de un error. La parte alta de LaLiga se vive un momento clave de la temporada.