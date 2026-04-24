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El Real Madrid no logra sostener el 0-1 y Bellerín lo empata en el final.

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El Real Madrid no logra sostener el 0-1 y Bellerín lo empata en el final.

FOTOGRARÍA DE SPORT
Fútbol Internacional - 

El Real Betis Balompié recibe a un Real Madrid en la jornada 33 que no puede pinchar si quiere permanecer en la disputa por LaLiga a 9 puntos del FC Barcelona.

El Real Madrid busca asaltar el Benito Villamarín cuando se mida a un Real Betis que no dará ningún balón por perdido, los de Arbeloa necesitan imponerse y salir victoriosos para seguirle el paso al FC Barcelona a la espera de un error. La parte alta de LaLiga se vive un momento clave de la temporada.

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95+3' GOOOOOOOOL

El Betis empata el marcador en la heroica.

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85' Vini no puede aumentar la ventaja

El delantero no puede rematar con firmeza y la manda a las manos de Valles.

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83' Lo sigue intentando el Betis

Ahora Antony con la pierna izquierda pero se va desviada.

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79' Se la pierde Valverde

En una jugada individual el uruguayo casi anota el segundo.

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66' El Betis domina el partido

Los locales dominan el partido buscando la paridad.

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60' A las manos el disparo de Bellingham

El partido sigue 0-1.

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53' ANULADO

Le anulan un gol a Mbappé que había convertido de volea.

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Inicia el segundo tiempo

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Medio tiempo |El Betis cierra mejor pero el Madrid sigue con ventaja.

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'43 Lunin salva al madrid

Un gran despeje de Lunin mantiene el partido 0-1 a favor de los blancos.

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'33 BAKAMBU LA FALLA

El delantero no puede mandarla al fondo con su pierna derecha.

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27' El Betis responde

Antony desvía su tiro de larga distancia

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25´Cerca del segundo

El Real Madrid lo sigue intentando buscando ampliar la ventaja.

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17' GOOOOOOOOOOOL

Vinicius JR. abre el marcador para los blancos.

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13' El Madrid lo intenta

Mbappé con un remate que se va muy arriba

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5' Precavidos

Ambos equipos se estudian los primeros minutos del partido.

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1' INICIA EL PARTIDO

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Equipos a la cancha

El partido está a punto de iniciar

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Entrada en calor

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Llegada de la visita

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YA LLEGÓ VINI JR

Vinicius JR, ya se encuentra en Sevilla.

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El XI de los Merengues

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Escenario listo

El estadio Benito Villamarín ya está listo para recibir a las estrellas.

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