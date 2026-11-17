Jose Mourinho contó con apenas seis jugadores del primer equipo para el regreso del Real Madrid a los entrenamientos, después de disfrutar de un fin de semana libre, en el último día de la segunda ventana FIFA de la temporada.

Andrey Lunin, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Éder Militao y Ferland Mendy trabajaron junto a un grupo de canteranos, según informó el Real Madrid, en una sesión con parte física, ejercicios de presión y recuperación y partidos en campos de dimensiones reducidas. Aurélien Tchouaméni volvió a ejercitarse en el interior de las instalaciones.

La pasada semana, el técnico portugués solamente organizó tres sesiones de entrenamiento, ante las múltiples ausencias. 18 jugadores estaban convocados con sus respectivas selecciones internacionales, si bien Tchouaméni regresó de la concentración de Francia sin jugar por molestias en el aductor y ya trabajó el jueves en solitario en Madrid.

El Real Madrid concentrado en LaLiga

En las sesiones del martes y del jueves, Mourinho también contó con un grupo de jugadores de la cantera. En la del miércoles, en cambio, los jugadores del primer equipo trabajaron a solas en el gimnasio. Después de cuatro días sin entrenamiento, los blancos han regresado al césped de Valdebebas.

Siguen con sus procesos de recuperación Rodrygo, intervenido en marzo de la rodilla derecha tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo, y Raúl Asencio, que también pasó por el quirófano a consecuencia de una fractura por estrés en su tibia derecha. Ambos trabajan en solitario en los campos de la Ciudad Real Madrid.

El Real Madrid regresará a la competición después del parón de selecciones con un tramo de tres partidos consecutivos en el Santiago Bernabéu, ante el Celta (sábado 21 de noviembre), el PSV (martes 24) y el Alavés (sábado 28). Los de Mourinho buscarán prolongar su racha de ocho victorias consecutivas.

FUENTE: EFE