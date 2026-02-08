LALIGA Fútbol Internacional -  8 de febrero de 2026 - 09:03

El Real Madrid va contra el Valencia sin Vinicius, Bellingham y Rodrygo

La presencia de Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, refuerzos para la defensa del Real Madrid en su visita liguera al Valencia, son las novedades de la convocatoria de Álvaro Arbeloa, que sigue sin poder contar con Ferland Mendy y Éder Militao, pierde por lesión a Jude Bellingham y Rodrygo, y por sanción a Vinícius.

El Real Madrid recibe buenas noticias

Las buenas noticias para el técnico madridista llegan en la defensa con la recuperación del inglés Trent, de baja desde que el 3 de diciembre sufriera una lesión muscular en el cuádriceps, y el alemán Rüdiger, que disputó con molestias en la rodilla izquierda la semifinal de la Supercopa de España a inicios de enero y desde entonces se vio forzado a parar.

También puede contar Arbeloa con Raúl Asencio, que aprovechó una semana libre de partidos entre semana para mejorar de la dolencia que arrastra en la tibia, y el capitán Dani Carvajal, que ha completado un plan personalizado para mejorar su físico. Por contra, mantiene fuera de la citación al francés Ferland Mendy tras recuperarse de su última dolencia muscular.

Se suman en la enfermería al brasileño Militao, aún con mes y medio de recuperación por delante, el brasileño Rodrygo, baja diez días por una tendinosis en el músculo isquiotibial de la pierna derecha, el inglés Bellingham, tras sufrir una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda ante el Rayo, y el brasileño Vinícius, sancionado.

Convocatoria vs el Valencia

. Porteros: Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Dani Carvajal, Trent, David Alaba, Rüdiger, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García y Álvaro Carreras.

. Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos y Cestero.

Delanteros: Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Mbappé.

