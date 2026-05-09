Hansi Flick buscará su segunda liga consecutiva con el FC Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick , ha destacado este sábado la importancia de que el conjunto azulgrana esté en disposición de conquistar su segundo título liguero consecutivo, una gesta que, según ha subrayado, "no es normal" en el fútbol español actual.

"Queremos ganar este título, sería el segundo consecutivo. No es algo normal en España, pero es nuestro objetivo para mañana. Sabemos perfectamente cómo queremos jugar y eso es lo que queremos ver", ha apostillado el preparador alemán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha insistido en que el equipo afronta el clásico -en el que incluso un empate le bastaría para sumar su vigésimo novena Liga- con "una idea clara de juego" y la convicción de haber completado una temporada "muy sólida".

"Hemos hecho una temporada fantástica como equipo y eso es lo que quiero ver el domingo. La tensión es máxima; este es el mejor partido que puede ofrecer el fútbol español. Pero depende de nosotros. Queremos jugar a nuestro estilo, con unidad, y eso es lo que quiero ver de mis jugadores", ha añadido.

Hansi Flick sabe que los clásicos son complicados

"No será fácil", ha advertido el técnico germano, que también ha destacado la importancia que tendrá el duelo para el Real Madrid, en el que podría volver a la titularidad Kylian Mbappé, a quien ha definido como uno de "los mejores jugadores del mundo".

"Aporta una calidad tremenda en cualquier situación cuando está en el campo. Es un jugador muy desequilibrante y, ante el portero, en mi opinión, es el mejor", ha opinado.

Preguntado por la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde en el vestuario blanco, Flick ha reconocido que le ha sorprendido parte de lo sucedido, aunque ha apuntado que en todos los equipos "existen conflictos" y que lo fundamental es "saber reaccionar" a través de la comunicación, una parte "fundamental en un vestuario".