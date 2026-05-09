FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico

El FC Barcelona está a un punto de quedarse con LaLiga y lo podrá lograr este domingo en el Spotify Camp Nou, cuándo reciba al Real Madrid en el clásico español de la temporada 2025-2026.
Portero: Joan García
Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo
Mediocampistas: Eric García, Pedri
Mediapuntas: Marcus Rashford, Gavi, Fermín López
Delantero: Robert Lewandowski
Posible alineación del Real Madrid
Los merengues si llegan con muchas bajas para este clásico, la buena noticia es que recuperan Courtois, pero es duda Mbappé, no estará Fede Valverde y los lesionados Mendy, Militao, Rodrygo.
Portero: Thibaut Courtois
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García
Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manuel Pitarch
Mediapunta: Jude Bellingham
Delantero: Vinícius Jr, Kylian Mbappé