LALIGA Fútbol Internacional -  9 de mayo de 2026 - 07:58

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico

Todo esta listo para que este domingo el FC Barcelona reciba al Real Madrid en el Spotify Camp Nou por la fecha 35 de LaLiga.

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico

El FC Barcelona está a un punto de quedarse con LaLiga y lo podrá lograr este domingo en el Spotify Camp Nou, cuándo reciba al Real Madrid en el clásico español de la temporada 2025-2026.

Posible alineación del FC Barcelona

Los blaugranas tienen a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Lamine Yamal que se encuentra lesionado y en recuperación, de resto tienen a toda la plantilla lista con un Raphinha recuperado.

Portero: Joan García

Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Eric García, Pedri

Mediapuntas: Marcus Rashford, Gavi, Fermín López

Delantero: Robert Lewandowski

Posible alineación del Real Madrid

Los merengues si llegan con muchas bajas para este clásico, la buena noticia es que recuperan Courtois, pero es duda Mbappé, no estará Fede Valverde y los lesionados Mendy, Militao, Rodrygo.

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Manuel Pitarch

Mediapunta: Jude Bellingham

Delantero: Vinícius Jr, Kylian Mbappé

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