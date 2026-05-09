FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones para el Clásico

El FC Barcelona está a un punto de quedarse con LaLiga y lo podrá lograr este domingo en el Spotify Camp Nou, cuándo reciba al Real Madrid en el clásico español de la temporada 2025-2026.

Posible alineación del FC Barcelona Los blaugranas tienen a todos sus jugadores disponibles, a excepción de Lamine Yamal que se encuentra lesionado y en recuperación, de resto tienen a toda la plantilla lista con un Raphinha recuperado.

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