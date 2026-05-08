Francés Aurélien Tchouaméni se pronuncia tras incidente con Fede Valverde

El francés Aurelien Tchouameni se pronunció en sus redes sociales, un día después del incidente que tuvo con el uruguayo Fede Valverde .

Valverde y Tchouaméni se encararon por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles con el Real Madrid , que provocó una discusión y el jueves mantuvieron otra durante la que el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, según pudo saber EFE.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

El Real Madrid resolvió "ante tales circunstancias imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes".

Las disculpas de Aurélien Tchouaméni

Lo que sucedió esta semana en el entrenamiento es, lo digo pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. No importa quién tenga razón o no, siempre deberíamos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto.

Sobre todo, sé que los aficionados, el personal, mis compañeros, la dirección, todos están profundamente decepcionados por la forma en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede excusar todo.

Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Especialmente porque el Real Madrid es el club del que más se habla en el mundo”. De todos modos, ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué, o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto.

Seguimos siendo una familia, con desacuerdos de vez en cuando, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo. , y también quiero extender mis disculpas a todos los madridistas.

FUENTE: EFE