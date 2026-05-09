MLB: José Caballero e Iván Herrera fueron productivos a la ofensiva

Los Grandes Ligas panameños José Caballero e Iván Herrera tuvieron una jornada productiva con el madero, en la fecha del viernes en la MLB .

El santeño José Caballero de 29 años bateó de 3-2 con 1 ponche en la derrota de los Yankees de Nueva York 0-6 ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Cabby” tiene una línea ofensiva de .264 (34 hits en 129 turnos) con 4 jonrones, 13 empujadas, 17 anotadas, 6 bases por bolas, 28 ponches y 13 bases robadas.

Iván Herrera despertó con el madero en la MLB

Después de partidos difíciles, el receptor de 25 años conectó de 5-4 con 1 carrera anotada en la victoria de los Cardenales de San Luis 6-0 frente a los Padres de San Diego en el Petco Park.

De esta manera, Iván sube su promedio a .263 (36 hits en 137 turnos) con 4 cuadrangulares, 17 remolcadas, 22 anotadas, 28 bases por bolas, 31 ponches y 1 base robada.