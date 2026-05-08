Mundial 2026: ¿Dónde y cuándo juega la Selección de Panamá?

La selección de Panamá bajó el mando del entrenador Thomas Christiansen, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026, que se jugará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.
El seleccionado nacional quedó ubicado en el grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
¿Dónde y cuándo juega la Selección de Panamá en el Mundial 2026?
- Ghana vs selección de Panamá - 17 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Croacia - 23 de junio en el BMO Field, Toronto (6:00 pm)
- Selección de Panamá vs Inglaterra - 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (4:00 pm)