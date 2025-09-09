En una definición llena de drama y emoción, Bolivia noqueó este martes contra todo pronóstico al Brasil de Carlo Ancelotti y se quedó con el cupo de las eliminatorias Conmebol para la repesca para el Mundial 2026 por delante de Venezuela, incapaz de nuevo de anotarse a una Copa del Mundo.
Eliminatorias Conmebol: Así terminó la tabla de posiciones rumbo al Mundial 2026
Así quedó la tabla de posiciones de las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 que daba 6 cupos directos y 1 al repechae.
Argentina (1°), Ecuador (2°), Colombia (3°), Uruguay (4°), Brasil (5°) y Paraguay (6°) desembarcaron en la decimoctava y última jornada del largo clasificatorio ya asegurados de manera directa en el certamen que se disputará el próximo año en Norteamérica.
