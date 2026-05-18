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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:38

Mundial 2026: La Selección de Curazao presentó lista de convocados

El técnico Dick Advocaat ya tiene los jugadores elegidos de la Selección de Curazao para disputar la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: La Selección de Curazao presenta lista de convocados

Mundial 2026: La Selección de Curazao presenta lista de convocados

FOTO: SIPA USA

La Selección de Curazao bajo el mando del entrenador Dick Advocaat, presentó este lunes su convocatoria para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA

Los curazoleños integran el grupo E junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

El debut de Curazao está programado para el 14 de junio ante los alemanes en el NRG Stadium (12:00 pm).

Convocatoria de Curazao - Mundial 2026

Porteros

  • Tyrick Bodak
  • Trevor Doornbusch
  • Eloy Room

Defensas

  • Riechedly Bazoer
  • Joshua Brenet
  • Roshon van Eijma
  • Sherel Floranus
  • Deveron Fonville
  • Jurien Gaari
  • Armando Obispo
  • Shurandy Sambo

Mediocampistas

  • Juninho Bacuna
  • Leandro Bacuna
  • Livano Comenencia
  • Kevin Felida
  • Ar'jany Martha
  • Tyrese Noslin
  • Godfried Roemeratoe

Delanteros

  • Jeremy Antonisse
  • Tahith Chong
  • Kenji Gorré
  • Sontje Hansen
  • Gervane Kastaneer
  • Brandley Kuwas
  • Jürgen Locadia
  • Jearl Margaritha

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