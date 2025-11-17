Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy lunes 17 de noviembre

ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional -  17 de noviembre de 2025 - 07:49

Repasa los partidos que hay para hoy lunes 17 de noviembre en las Eliminatorias UEFA.

Este lunes, Alemania y Eslovaquia luchan por la primera plaza del Grupo A de las Eliminatorias UEFA, mientras que Países Bajos espera sellar ante Lituania su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA

  • Malta vs Polonia a las 2:45 P.M.
  • Países Bajos vs Lituania a las 2:45 P.M.
  • Irlanda del Norte vs Luxemburgo a las 2:45 P.M.
  • República Checa vs Gibraltar a las 2:45 P.M.
  • Alemania vs Eslovaquia a las 2:45 P.M.
  • Montenegro vs Croacia a las 2:45 P.M.
