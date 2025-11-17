Este lunes, Alemania y Eslovaquia luchan por la primera plaza del Grupo A de las Eliminatorias UEFA, mientras que Países Bajos espera sellar ante Lituania su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional - 17 de noviembre de 2025 - 07:49
Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy lunes 17 de noviembre
Repasa los partidos que hay para hoy lunes 17 de noviembre en las Eliminatorias UEFA.
Te puede interesar:
Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy domingo 16 de noviembre
Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA
- Malta vs Polonia a las 2:45 P.M.
- Países Bajos vs Lituania a las 2:45 P.M.
- Irlanda del Norte vs Luxemburgo a las 2:45 P.M.
- República Checa vs Gibraltar a las 2:45 P.M.
- Alemania vs Eslovaquia a las 2:45 P.M.
- Montenegro vs Croacia a las 2:45 P.M.
En esta nota:
Recomendadas
ELIMINATORIAS CONCACAF
Selección de Panamá vs El Salvador: Arbitraje hondureño en el Estadio Rommel Fernández
ELIMINATORIAS UEFA