WBSC otorga cupo a Panamá para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe

La WBSC Americas como ente regulador de la pelota en el Continente Americano otorgó cinco cupos directos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana a jugarse del 24 de julio al 8 de agosto, que incluye a Panamá, así lo confirmó esta mañana el presidente de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) y miembro ejecutivo de COPABE, Jaime Robinson.

En una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo, realizada el pasado 15 de noviembre, se aprobó de forma unánime y sin objeción, el sistema clasificatorio definitivo para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Panamá quinta en el ranking

"Valorando el Ranking de la WBSC (World Baseball & Softball Confederation - Siglas en inglés), se decidió otrorgar la clasificación a las siguientes Federaciones Nacionales, siendo México (#3 de América), Puerto Rico (#4 de América), Panamá (#5 de América), Cuba (#6 de America) y Colombia (#8 de América)", se explica en un comunicado emitido por WBSC Americas.

Los países de República Dominicana por ser sede queda claramente clasificada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Nicaragua, como campeón Centroamericano, están debidamente clasificados.

Se explicó además que un octavo cupo quedará vigente para un torneo clasificatorio a jugarse en Bahamas del 1 al 9 de diciembre, el cual ha sido denominado la Copa Caribe de Béisbol y otorgará un último cupo al campeón, donde jugarán, Curazao, Islas Vírgenes, Bahamas, Sint Maarten y un equipo de la liga afiliada de República Dominicana por confirmar.

La decisión de otorgar los cupos se dio en vista a que la Copa América estaba destinada a otorgar 4 cupos para los Juegos, tras su cancelación y al no tener fecha asignada para su reprogramación, se decide dar los cupos tomando en cuenta el Ranking Mundial de la WBSC.

FUENTE: FEDEBEIS