Surinam buscará clasificar por primera vez a un Mundial

La selección de Surinam intentará este martes sellar su clasificación por primera vez a un mundial de la categoría absoluta, cuando visite a la ya eliminada Guatemala en un partido de la fecha de clausura del Grupo A por las eliminatorias de la Concacaf que se jugará en el estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol).

Para Guatemala será la despedida en las eliminatorias para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que será de mero trámite y con el único interés de terminar con la cabeza en alto y un triunfo que además pueda frustrar la ilusión de Surinam.

El encuentro se jugará cinco días después de que el equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, perdiera como local por 2-3 ante Panamá en la penúltima jornada del Grupo A.

Tras la derrota, que frustró la ansiada clasificación al primer Mundial en la historia de Guatemala, el técnico Tena puso su cargo a disposición de los dirigentes de la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), quienes hasta ahora no han tomado una decisión sobre su continuidad.

Surinam busca una victoria para avanzar

La Azul y Blanco continuó con sus entrenamientos desde el pasado viernes de cara al compromiso contra los surinameses y se espera que el estratega mexicano realice cambios significativos en la alineación que jugó contra los panameños.

La plaza directa del Grupo A al próximo Mundial se decidirá en esta última jornada entre las selecciones de Surinam y Panamá, ambas empatadas a nueve puntos. Los panameños jugarán su último partido también este martes contra El Salvador.

El equipo guatemalteco realiza este lunes su última práctica en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Fedefut, donde el cuerpo técnico definirá el once titular.

Guatemala participa en procesos clasificatorios mundialistas desde la década de 1950 y nunca ha podido clasificarse a una Copa del Mundo.

FUENTE: EFE