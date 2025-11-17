Selección de Panamá vs El Salvador: Arbitraje hondureño en el Estadio Rommel Fernández

La Selección de Panamá buscará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez su pase directo al Mundial 2026, pero frente a ellos tendrán a El Salvador de Bolillo Gómez al cual una diferencia de goles con Surinam, pone el hándicap en la noche de este martes.

Panamá suma 9 puntos al igual que Surinam, pero con una diferencia de +2, respecto al +5 de sus rivales.

Panamá tiene opciones de clasificar de manera directa al Mundial, pero deberá ganar por más de tres goles y esperar el resultado de Surinam en su partido contra Guatemala en el "Estadio Del Trébol".

En caso de que Surinam empate o pierda en la última fecha y Panamá sume de tres, los nuestros clasificarán sin importar la diferencia de goles.

Mientras que en caso de terminar segundos, los canaleros tendrían prácticamente asegurado el repechaje (avanzan los dos mejores segundos lugares).

¿Quién será el árbitro para el partido entre la Selección de Panamá y El Salvador?

Héctor Said Martínez Sorto será el árbitro principal acompañado de los asistentes Walter Enrique López Ramos y Christian Jesús Ramírez Soto.