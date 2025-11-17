¡OFICIAL!: El FC Barcelona recibirá al Athletic Club en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona anunció que jugará en el Spotify Camp Nou en la siguiente fecha de LaLiga para recibir al Athletic Club el próximo sábado 22 de noviembre.

Para este partido se espera la entrada de más de 45 mil espectadores ya que recibió la licencia para la apertura de la fase 1B.

En Vigo, el FC Barcelona recortó puntos tras su triunfo y el empate del Real Madrid. Robert Lewandowski anotó tres goles y Lamine Yamal sumó otro para poner tierra de por medio ante un Celta que en la primera parte le jugó de tú a tú a los azulgranas.

Mientras tanto el equipo Vasco ganó 1-0 al Real Oviedo con un gol de Nico Williams. Con este resultado llegaron a 17 puntos para ubicarse séptimos en el torneo local.

En mayo de este año se midieron en la pasada liga donde les ganaron 3-0 con doblete de Robert Lewandowski y otro gol de Dani Olmo.