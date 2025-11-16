Posible alineación de la selección de Panamá ante El Salvador en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá necesita de una victoria por goleada para lograr su clasificación al Mundial 2026 este martes ante El Salvador en la última fecha de las eliminatorias Concacaf.
Panamá y Surinam están empatados en puntos en el primer lugar, pero en diferencia de goles tienen +5 y la roja +2.
Posible alineación de la selección de Panamá vs El Salvador
Panamá ya le ganó a El Salvador el pasado 10 de octubre con marcador 1-0 y en el Rommel Fernández donde solamente han empatado, quieren darle a sus fanáticos una noche histórica y especial.
Thomas Christiansen podría repetir la misma alineación que usó en la victoria 3-2 ante Guatemala con Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Carlos Harvey, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.