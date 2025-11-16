MAREA ROJA Marea Roja -  16 de noviembre de 2025 - 14:06

Posible alineación de la selección de Panamá ante El Salvador en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá enfrentará este martes a El Salvador en la última jornada de eliminatorias Concacaf.

Posible alineación de la selección de Panamá ante El Salvador en eliminatorias Concacaf

Posible alineación de la selección de Panamá ante El Salvador en eliminatorias Concacaf

La selección de Panamá necesita de una victoria por goleada para lograr su clasificación al Mundial 2026 este martes ante El Salvador en la última fecha de las eliminatorias Concacaf.

Los de Thomas Christiansen necesitan ganar para asegurar al menos el repechaje, sin embargo, pueden clasificar en caso de un empate o derrota de Surinam ante Guatemala.

Panamá y Surinam están empatados en puntos en el primer lugar, pero en diferencia de goles tienen +5 y la roja +2.

Posible alineación de la selección de Panamá vs El Salvador

Panamá ya le ganó a El Salvador el pasado 10 de octubre con marcador 1-0 y en el Rommel Fernández donde solamente han empatado, quieren darle a sus fanáticos una noche histórica y especial.

Thomas Christiansen podría repetir la misma alineación que usó en la victoria 3-2 ante Guatemala con Orlando Mosquera, César Blackman, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Carlos Harvey, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Azarías Londoño y Cecilio Waterman.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alberto Quintero y una solicitud especial a la afición para apoyar a Adalberto Carrasquilla

Selección de Panamá: "Lo más importante es ganar", Alberto Quintero

Selección de Panamá vs El Salvador: Fecha, hora y dónde ver Eliminatorias CONCACAF

Recomendadas

Últimas noticias