Repasa los partidos que hay para hoy martes 14 de octubre en las Eliminatorias UEFA que otorga puestos directos (1er lugar) y boletos de repechaje (2dos).
ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional - 14 de octubre de 2025 - 10:02
Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy martes 14 de octubre
Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA
- Estonia vs Moldavia a las 11:00 A.M.
- Letonia vs Inglaterra a las 1:45 P.M.
- Andorra vs Serbia a las 1:45 P.M.
- Irlanda vs Armenia a las 1:45 P.M.
- Turquía vs Georgia a las 1:45 P.M.
- Portugal vs Hungría a las 1:45 P.M.
- España vs Bulgaria a las 1:45 P.M.
- Italia vs Israel a las 1:45 P.M.
