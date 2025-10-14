ELIMINATORIAS UEFA Fútbol Internacional -  14 de octubre de 2025 - 10:02

Eliminatorias UEFA: Partidos para hoy martes 14 de octubre

Repasa los partidos que hay para hoy martes 14 de octubre en las Eliminatorias UEFA que otorga puestos directos (1er lugar) y boletos de repechaje (2dos).

Partidos para hoy en las Eliminatorias UEFA

  • Estonia vs Moldavia a las 11:00 A.M.
  • Letonia vs Inglaterra a las 1:45 P.M.
  • Andorra vs Serbia a las 1:45 P.M.
  • Irlanda vs Armenia a las 1:45 P.M.
  • Turquía vs Georgia a las 1:45 P.M.
  • Portugal vs Hungría a las 1:45 P.M.
  • España vs Bulgaria a las 1:45 P.M.
  • Italia vs Israel a las 1:45 P.M.
