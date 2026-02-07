FÚTBOL Fútbol Internacional -  7 de febrero de 2026 - 08:29

¡EMOTIVO! Michael Amir Murillo escribe carta de despedida al Olympique Marsella

Michael Amir Murillo le dejó un mensaje en sus redes sociales a sus ex compañeros y aficionados del Olympique Marsella.

El panameño Michael Amir Murillo deja atrás lo que sucedió con el Olympique Marsella y para cerrar ese capítulo le envió una carta de despedida para sus fanáticos y ex compañeros.

Murillo firmó contrato con el Beskitas de la primera división en Turquía.

Carta de Amir Murillo al Olympique Marsella

"Querido OM,

Tal vez no fue el final que esperábamos, pero no puedo cerrar este capitulo sin decir unas palabras de agradecimiento a ustedes, la afición, y a todos los que han dejado su huella conmigo con quienes he compartido grandes momentos en estos dos años y medio.

Marsella siempre será especial y permanecerá en mi coraon. Es la ciudad donde nació Amir Jr, donde pude cumplir el sueño de jugar la UEFA Champions League y la atesoraré como un lugar donde sen el calor de los aficionados como en ningún otro lugar como en el Stade Vélodrome. Son recuerdos imborrables e inolvidables.

Quiero agradecer al club por la oportunidad que me ha dado de representar estos colores y ser parte de su historia. Y finalmente, quiero dar un agradecimiento especial a mis compañeros de equipo. Cada dia no seria el mismo sin ellos, fue un placer compartir el vestuario con tan grandes jugadores.

Marsella es diferente, y OM es un club único. Desde ahi, los voy a apoyar donde sea que esté.

Allez OM,

Amir Murillo"

