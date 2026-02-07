¡EMOTIVO! Michael Amir Murillo escribe carta de despedida al Olympique Marsella

El panameño Michael Amir Murillo deja atrás lo que sucedió con el Olympique Marsella y para cerrar ese capítulo le envió una carta de despedida para sus fanáticos y ex compañeros.

Carta de Amir Murillo al Olympique Marsella

"Querido OM,

Tal vez no fue el final que esperábamos, pero no puedo cerrar este capitulo sin decir unas palabras de agradecimiento a ustedes, la afición, y a todos los que han dejado su huella conmigo con quienes he compartido grandes momentos en estos dos años y medio.

Marsella siempre será especial y permanecerá en mi coraon. Es la ciudad donde nació Amir Jr, donde pude cumplir el sueño de jugar la UEFA Champions League y la atesoraré como un lugar donde sen el calor de los aficionados como en ningún otro lugar como en el Stade Vélodrome. Son recuerdos imborrables e inolvidables.

Quiero agradecer al club por la oportunidad que me ha dado de representar estos colores y ser parte de su historia. Y finalmente, quiero dar un agradecimiento especial a mis compañeros de equipo. Cada dia no seria el mismo sin ellos, fue un placer compartir el vestuario con tan grandes jugadores.

Marsella es diferente, y OM es un club único. Desde ahi, los voy a apoyar donde sea que esté.

Allez OM,

Amir Murillo"