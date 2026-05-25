En México se burlan de la lesión de Adalberto Carrasquilla

El panameño Adalberto Carrasquilla sufrió una posible lesión en el duelo de Pumas ante Cruz Azul, en la final de vuelta de la Liga MX, sin embargo la noticia lamentable es la reacción de México en las redes sociales.

Muchos mexicanos se han "burlado" de lo que sufrió Carrasquilla, que hasta el momento no hay un informe médico que diga la gravedad de la lesión, pero se mofan de que se pierda el Mundial.

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En México le dicen que llegó el Karma de Coco

"Bien definido de tal "Carrasquilla" efectivamente en un "jugador mala leche" pero hay un karma".

"Todo México celebra la lesión de Carrasquilla, por ser un carnicero", son parte de los comentarios de los usuarios en las redes sociales, especialmente en X.

Adalberto Carrasquilla salió lesionado al 59' luego de una fuerte entrada de Amaury García.