Adalberto Carrasquilla: ¿Qué lesión puede tener el panameño?

Con la Copa Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla salió lesionado entre lágrimas y con las manos en el rostro por una lesión sufrida en la final de vuelta del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul, que terminó levantando el título (1-2).
La salida de de Carrasquilla causa preocupación en la Selección de Panamá, la cual anunciará sus convocados este martes 26 de mayo debutará el 17 de junio ante Ghana en las acciones del grupo L que también integran Croacia e Inglaterra.
¿Qué lesión puede tener Adalberto Carrasquilla?
El seleccionado nacional posiblemente sufrió un tirón o rotura en los aductores, a falta del informe médico de Pumas y la FPF.