Adalberto Carrasquilla salió entre lágrimas de la Final de la Liga MX

El mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo que ser sustituido en la Final de vuelta de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Carrasquilla, seleccionado nacional de 27 años de edad recibió una fuerte entrada sobre el minuto 56' del partido, una que no fue pitada como falta, mientras Pumas empataba 1-1 ante Cruz Azul.

"Coco" apenas cayó al césped del Olímpico Universitario se tomó el lado de la ingle y no pudo levantarse hasta ser llevado en camilla al banquillo de los locales.

Entre lágrimas Adalberto Carrasquilla

En la transmisión en vivo el panameño fue enfocado en el banquillo, sin poder contener las lágrimas, en una imagen preocupante a poco tiempo de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.