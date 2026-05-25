Mundial 2026: Lamine Yamal lidera la convocatoria de España

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, ya tiene su equipo de 26 hombres para aspirar a todo en el Mundial 2026, en el que mantuvo la base prevista, liderada por Lamine Yamal , e incluyó diez novedades respecto a la Eurocopa 2024, entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pablo Páez ‘Gavi’, Víctor Muñoz o Borja Iglesias.

La convocatoria, revelada por el técnico en Madrid, está compuesta por los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella; los centrocampistas Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena; los extremos Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

No hay sitio, más allá de la baja por lesión de Fermín López y la retirada de Jesús Navas, para Álex Remiro, Dani Carvajal, Dani Vivian, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Joselu Mato, Álvaro Morata ni Ayoze Pérez, todos ellos campeones de Europa en Alemania 2024; tampoco para Dean Huijsen o Pablo Fornals, que apuntaban a ella, además de Pablo Barrios, Carlos Soler, Alberto Moleiro o Gonzalo García, entre otros.

Superado el mediodía de este lunes, a 21 días del estreno del 15 de junio en Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Cabo Verde en Atlanta, el entrenador reveló una lista previsible, con algunas sorpresas, pero siempre casi todo dentro del camino esperado, con el único contratiempo de la lesión de Fermín.

Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 y 2024, inició la cuenta atrás para desvelar la lista.