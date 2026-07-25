Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Némesis Candelo logra oro para Panamá

La judoca Némesis Candelo, en la prueba 48kg, le da la primera medalla a la delegación de Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputan en Santo Domingo, República Dominicana.

En semifinales derrotó a Erika Lasso, de Colombia, y en la final se impuso a la local Estefanía Soriano.

La joven judoca hace cuatro años expresó: "Mi familia me apoya al 100%. Inicié judo a los 8 años, yo quería que me metieran en karate por la película de "Karate Kid" pero mi mamá me llevó a un club de judo y de allí empecé a practicar el deporte".

Además señaló su intención en hacer el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.