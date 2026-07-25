Estevis López quiere sacar campeón al Veraguas United en la LPF

Estevis López inicia este domingo la temporada con el Veraguas United en busca de cumplir un objetivo: sacar campeón al equipo en el Apertura 2026 de la LPF.

"Estoy mentalizado poder sacar este gran club campeón y darle una alegría a esta afición que se lo merece que desde el primer momento están allá apoyándonos" expresó.

Sobre el Bayern World Squad 2026 dijo: "Es una linda experiencia, no me fue tan mal, tuve que aprender muchas cosas, tuve que pasar sacrificios como bien todo el mundo sabe, pero solo queda seguir para adelante y seguir aprendiendo que todavía me queda mucho por vivir"

"Ellos han sido muy importantes porque trato de seguir sus ejemplos y la verdad han sido muy importantes para el club, como en la temporada pasada que siempre ha estado allí con nosotros, porque era un grupo muy joven, pero estoy muy orgulloso de tener a esos dos jugadores a mi lado y absorber lo que ellos dan", señaló López.

Declaraciones de Estevis López a RPC