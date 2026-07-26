Tim Tszyu dominó a Errol Spence Jr en choque principal en Sídney

El australiano Tim Tszyu lució impecable para derrotar al estadounidense Errol Spence Jr en una decisión unánime en su regreso al cuadrilátero en Sídney, Australia, en combate principal de velada de Premier Boxing Champions (PBC).

Tszyu (28-3, 18 KOs) lució sólido desde que saltó al escenario y en el primer asalto conectó con un gancho de derecha que puso mal al estadounidense Spence Jr, que se quitó el golpe y para el segundo round mostró una cara distinta lanzando y conectando izquierdas explosivas en forma de rectas.

Al trascurrir de los asaltos se fue notando el poder superior del local en la categoría y el oxido del originario de Long Island, que llegaba después de 3 años de ausencia.

Después del quinto asalto, el australiano se mostró mucho más sólido y conectó con derechas al rostro y al cuerpo para lastimar a "The Truth", que tenía respuestas, pero sin ocasionar ningún tipo de daño.

Tim puso el pies en el acelerador, pero no logró noquear a Errol, que apeló a su técnica y experiencia para mantenerse en combate hasta el final del asalto número 12.

Llega el retiro para Errol Spence Jr

Con 36 años de edad y después de caer ante Terence "Bud" Crawford en el año 2023, el también apodado como "The Big Fish" trató de volver hacerlo, pero no pudo lucir como en aquellos años de gloria en el peso wélter.

Al terminar el combate y la decisión final, Errol Spence Jr tomó la palabra para anunciar su retiro y que quiere estar con su familia, a pesar de tener consigo sus habilidades, cree que es la mejor decisión y así lo hizo saber, ante los aplausos del público, en una emotiva imagen.