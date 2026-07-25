MLS: Delantero panameño Mijahir Jiménez hace su debut con New York Red Bulls

El delantero panameño Mijahir Jiménez hizo su debut con el New York Red Bulls en la MLS, en choque ante el Charlotte FC en la ciudad de Nueva Jersey.

Jiménez, de 19 años de edad comenzó en el banquillo y entró de cambio sobre el minuto 70' del partido, en el que los locales cayeron por marcador de 0-2, con goles de Pep Biel y Ashley Westwood.

Los dos goles fueron tempraneros, sobre el 7' y el minuto 12', para luego defender el resultado y sumar 3 puntos.

Estreno en MLS para Mijahir Jiménez

El ex CD Plaza Amador ahora está en su segunda temporada con el Red Bull New York II y ha disputado 32 partidos, anotando 11 goles y dando seis asistencias. Esta temporada ha jugado 15 partidos, con tres goles y cuatro asistencias. El jugador originario de Ciudad de Panamá hizo historia al convertirse en el jugador más joven en la historia del Red Bull II en lograr un hat-trick, al marcar tres goles en la victoria por 4-2 sobre el NYCFC II el 20 de julio de 2025.

El delantero fue una pieza clave del equipo RBNY II que ganó la MLS NEXT Pro Cup 2025 y ahora tuvo sus primeros minutos en la máxima categoría de USA.