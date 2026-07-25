Panamá Sub-20 vs Canadá: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 completó el viernes su campamento de preparación en Pachuca, México, y ya se encuentra instalada en la ciudad de Puebla, donde afrontará sus tres partidos del grupo C en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

Luego de 12 días de trabajo en territorio mexicano, el equipo dirigido por el entrenador Mike Stump puso punto final a una intensa etapa de preparación y ahora enfoca toda su atención en el esperado debut de este domingo frente a la Sub-20 de Canadá.

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