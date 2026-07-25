La Selección de Panamá Sub-20 completó el viernes su campamento de preparación en Pachuca, México, y ya se encuentra instalada en la ciudad de Puebla, donde afrontará sus tres partidos del grupo C en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.
Con la preparación completada y el grupo enfocado en el objetivo, la Selección Sub-20 inicia la cuenta regresiva para comenzar su camino en un torneo que otorga boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.
PANAMÁ SUB-20 VS CANADÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF
- Fecha: Domingo, 26 de julio de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Universitario BUAP
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes
FUENTE: FPF