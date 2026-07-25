FUTBOL Marea Roja -  25 de julio de 2026 - 09:43

Panamá Sub-20 vs Canadá: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá Sub-20 ante Canadá en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF.

Panamá Sub-20 vs Canadá: Fecha

Panamá Sub-20 vs Canadá: Fecha, hora y dónde seguir en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

FOTO: FPF

La Selección de Panamá Sub-20 completó el viernes su campamento de preparación en Pachuca, México, y ya se encuentra instalada en la ciudad de Puebla, donde afrontará sus tres partidos del grupo C en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

Luego de 12 días de trabajo en territorio mexicano, el equipo dirigido por el entrenador Mike Stump puso punto final a una intensa etapa de preparación y ahora enfoca toda su atención en el esperado debut de este domingo frente a la Sub-20 de Canadá.

Con la preparación completada y el grupo enfocado en el objetivo, la Selección Sub-20 inicia la cuenta regresiva para comenzar su camino en un torneo que otorga boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

PANAMÁ SUB-20 VS CANADÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL CAMPEONATO SUB-20 DE CONCACAF

  • Fecha: Domingo, 26 de julio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Universitario BUAP
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes

FUENTE: FPF

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