Anthony Joshua gana por KO en emotivo regreso al ring después de accidente

Después de verse envuelto en un trágico accidente cerca de los Lagos en Nigeria, Anthony Joshua volvió al ring para ganarle por KO a Kristian Prenga en combate de peso pesado de Matchroom Boxing y The Ring Magazine en Jeddah, Arabia Saudita.

En dicho accidente A.J. perdió a dos de sus más cercanos amigos, en un difícil momento de su vida, esto apenas días después de aquel choque en el que noqueo a Jake Paul.

Emotivo regreso para Anthony Joshua

Con el tema musical "Dreams and Nightmares" hizo su entrada el británico de 36 años de edad, con mirada fija, pero con ojos cristalizados por el momento de su vuelta a las acciones.

El originario de Watford, Hertfordshire, Reino Unido tenía enfrente un gran reto, un Kristian Prenga que llegaba con 20 triunfos y 20 por la vía rápida.

En el primer asalto Joshua cayó a la lona, impactando a los presente, pero hizo gala de su experiencia para poder terminar el round, a pesar del ataque continuo de su rival, pero en el segundo asalto, saltó al escenario con una nueva cara, lanzando explosivas manos de derecha e izquierda, presionando a su rival, hasta encontrar el momento y mandarlo a la lona de manera estrepitosa.

Prensa cayó a la lona entre las cuerdas a falta de 24 segundos del asalto y no pudo levantarse, para la alegría de muchos presentes, entre ellos el ucraniano Oleksandr Usyk, que se encontraba en primera fila a espera del triunfo de su antiguo rival, a uno que llevó a su hogar, entrenó y lo hizo compartir con su familia cuando atravesaba momentos de oscuridad en su vida.

COMEBACK COMPLETE



Anthony Joshua climbs off the canvas TWICE in the first round to knock Kristian Prenga out in the second!#JoshuaPrenga live on DAZN pic.twitter.com/8TTIyh1F0O — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 25, 2026

Luego del triunfo, Anthony Joshua le dio la bienvenida a un futuro choque británico ante el también ex campeón Tyson Fury en el cierre del presente año 2026.