Entrenador de Costa Rica se defiende de la prensa tica

A pocas horas de jugar por el pase a la Final Four de Liga de Naciones Concacaf, el entrenador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez enfrentó una rueda de prensa muy polémica tras el último partido ante Martinica.

Luis Fernando Suárez señaló que Costa Rica no es más grande que nadie y que se deben respetar a los rivales, refiriéndose al duelo ante Martinica.

"No podemos ponernos en el sitio tan alto de que somos lo mejor de Centroamérica, es bueno que dejemos de ver por encima del hombro a los demás. El partido ante Martinica me gustó, llegamos como 28 veces, el portero de ellos fue figura".

El entrenador señaló que no le gusta leer nada sobre la prensa por cuidar su salud mental, diciendo claramente que parece que un gol de Martinica es un pecado y pidió respeto para los rivales.

"Todo lo que he sentido de ustedes (prensa) es que no servimos para nada, les pido que hablemos aunque sea dos minutos de las cosas buenas que ha hecho la Selección"

Luis Fernando Suárez no solo se defendió de la prensa, si no que arremetió contra jugadores de la selección de Costa Rica, entre ellos Johan Venegas y dijo que no buscará a Manfred Ugalde porque fue él quién renunció al país.

"Cuando llamé a Johan Venegas para el Mundial era pensando que podía hacer más de lo que hizo. No fue solo Johan Venegas, también hubo otros jugadores en el Mundial de los que esperaba más cosas, las expectativas eran otras"