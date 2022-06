ESCÁNDALO. Piqué engaña a Shakira según medios en España

El diario en España dice Gerard Piqué ya no está viviendo con Shakira y se la pasa de fiesta en fiesta con su compañero de equipo Riqui Puig en lugares como discotecas en Bling, Bling y Patrón y acompañados de mujeres.

Algunas fuentes aseguran que esto viene desde el mes de abril y que la canción que sacó la colombiana junto a Rauw Alejandro llamada 'Te felicito', fue un repertorio para Gerard Piqué.

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebosó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda", dice la letra de la canción de Shakira.

Otras de las pistas que dan los medios de comunicación en España es el poco uso de las redes sociales entre ambos, cuando antes compartían fotos juntos, la última fue en marzo y además la colombiana ha viajado dos veces a Ibiza solamente acompañada de sus hijos.