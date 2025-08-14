Europa League: César Blackman y Eduardo Guerrero conocen rivales para el playoffs

Tras ser eliminados en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League, el Dynamo Kiev de Eduardo Guerrero y el Slovan Bratislava de César Blackman, conocieron sus rivales para el playoffs de la Europa League 2025-2026.
El club ucraniano de Guerrero enfrentará al Maccabi Tel Aviv de Israel (jueves 21 de agosto la ida y el 28 de agosto la vuelta).
Por su parte, el Bratislava de Eslovaquia chocará contra el Young Boys de Suiza (jueves 21 de agosto la ida y jueves 28 la vuelta).
Sistema de partidos de los playoffs de la Europa League
La fase de clasificación y los play-offs se rigen por el sistema de eliminatorias, en el que cada equipo se enfrenta a cada oponente dos veces, en partidos de ida y vuelta. El equipo que marque el mayor número de goles en ambos partidos se clasifica para la ronda o fase correspondiente (según corresponda). En caso de que ambos equipos marquen el mismo número de goles en ambos partidos, se aplicará el Artículo 21 (tiempos extras - penales).
Las eliminatorias a doble partido se disputarán los días 21 y 28 de agosto.