Champions League: Eduardo Guerrero y el Dynamo Kiev quedan eliminados en tercera ronda

El delantero panameño Eduardo Guerrero sumó minutos en la derrota del Dynamo Kiev en la tercera ronda de clasificación de la Champions League.

FOTO: DYMAMO KIEV

El Pafos FC de Chipre superó 2-0 (global 3-0) al Dynamo Kiev de Ucrania del panameño Eduardo Guerrero, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

Con este resultado, el onceno ucraniano se queda sin opciones de jugar la competencia de clubes más importante de Europa, tras caer el pasado 5 de agosto en el encuentro de ida por marcador de 1-0, con gol de Anderson Silva al 84'.

Guerrero ingresó de cambio al 60' por Vitaliy Buyalskyi en el Alphamega Stadium.

Los goles del Pafos FC vs Dynamo Kiev en la vuelta - Playoffs de Champions League

El croata Mislav Oršic adelantó temprano al Pafos en 2' minutos de partido y el nacido en Portugal, João Pedro Araújo Correia, anotó el tanto definitivo al 55' para sentenciar la victoria.

El Dynamo Kiev ahora jugará la ronda de play-off de la UEFA Europa League.

