Champions League: Eduardo Guerrero y el Dynamo Kiev quedan eliminados en tercera ronda

El Pafos FC de Chipre superó 2-0 (global 3-0) al Dynamo Kiev de Ucrania del panameño Eduardo Guerrero, en el partido de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League.
Guerrero ingresó de cambio al 60' por Vitaliy Buyalskyi en el Alphamega Stadium.
Los goles del Pafos FC vs Dynamo Kiev en la vuelta - Playoffs de Champions League
El croata Mislav Oršic adelantó temprano al Pafos en 2' minutos de partido y el nacido en Portugal, João Pedro Araújo Correia, anotó el tanto definitivo al 55' para sentenciar la victoria.
El Dynamo Kiev ahora jugará la ronda de play-off de la UEFA Europa League.