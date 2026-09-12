MLB: Leonardo Bernal brilló en el triunfo de Cardenales en el Busch Stadium

El joven pelotero panameño Leonardo Bernal fue figura en el triunfo de los Cardenales de San Luis ante los Medias Blancas de Chicago en el Bush Stadium ante su público en jornada de la MLB.

Los Cardenales regresaron a casa tras una gira por tres ciudades con 15 partidos restantes en el calendario y aproximadamente dos semanas y media para evaluar por última vez a los jugadores que esperan que sean piezas clave en la ofensiva en los próximos años.

Joshua Báez y Leo Bernal (4-3, 2 RBI) cumplieron con su parte del trato el viernes por la noche, impulsando a los Cardinals a una victoria de 7-3 sobre los White Sox después de una celebración en el campo por los campeones de la Serie Mundial de 2006 y una interrupción de 70 minutos por mal tiempo a la espera de una tormenta que no llegó.

Un brillante Leonardo Bernal se mostró en casa ante su público

Bernal, en su primer partido como profesional en su estadio local, registró su quinto juego con múltiples carreras impulsadas de los 10 que ha jugado en las Grandes Ligas hasta la fecha. Sus 12 carreras impulsadas son la mayor cantidad lograda por cualquier jugador de los Cardinals en sus primeros 10 juegos desde que las carreras impulsadas se convirtieron en estadística oficial en 1920.

“No sabía que había hecho eso, así que gracias por compartirlo conmigo”, dijo Bernal entre risas, con la ayuda del intérprete de español de los Cardinals, Kleininger Teran. “Sinceramente, no me preocupan las estadísticas. Solo me preocupo por salir al campo, hacer mi trabajo, y las estadísticas aparecen solas, y eso fue lo que pasó”.

FUENTE: MLB