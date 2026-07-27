FC Barcelona viajó a Inglaterra para continuar su pretemporada

El portero Marc-André ter Stegen, aún pendiente de su cesión al Ajax, y el centrocampista Frenkie de Jong, quien ha regresado lesionado del Mundial, forman parte de la expedición del FC Barcelona que viaja este lunes a Birmingham (Inglaterra), para hacer una estadía de pretemporada.

El meta alemán todavía no ha resuelto las cuestiones fiscales que le han impedido cerrar el acuerdo con el equipo de Amsterdam, y el internacional holandés ha iniciado un plan de recuperación de la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha decidido incluir a ambos en la relación de 30 jugadores que viajan a las islas británicas para participar en una concentración que durará hasta el 3 de agosto y que incluirá la disputa de un partido amistoso ante el Birmingham City.

Convocados en el FC Barcelona

Así, los convocados por Flick son: Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczesny, Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez (porteros); Héctor Fort, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Gerard Martín, Andreas Christensen, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jofre Torrents, Jordi Pesquer (defensas); Frenkie de Jong, Marc Casadó, Marc Bernal, Fermín López, Tommy Marqués, Guille Fernández, Brian Fariñas, Orian Goren, Ibrahim Diarra (centrocampistas); y Karim Adeyemi, Roony Bardghji, Toni Fernández, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Álex González, Shane Kluivert y Òscar Gistau (delantero).

St. George's Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, ha sido el escenario escogido por el Barça para llevar a cabo esta semana de preparación, en la que habrá ausencia mayoritaria de mundialistas y una presencia de jugadores del filial y del juvenil superior a la habitual.

Los ocho futbolistas que se proclamaron campeones del mundo con España se incorporarán a partir del 12 de agosto, y dos días antes, el 10 de agosto, lo harán el defensa Jules Koundé y el delantero Anthony Gordon, uno de los dos fichajes hechos hasta ahora junto con el de Karim Adeyemi.

En principio, está previsto que el delantero Raphael Dias 'Raphinha' y el defensa Joao Cancelo se incorporen durante esta semana a la pretemporada del equipo azulgrana, ya en tierras inglesas. Aunque en el caso de Cancelo, que el curso pasado ya jugó en el Barcelona como cedido, el internacional portugués deberá desvincularse previamente del Al-Hilal Saudí.

El amistoso ante el Birmingham City será el 31 de julio en St. Andrews. Y a la vuelta de Inglaterra, el Barça volverá a entrenarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y viajará a Udine para medirse, el 8 de agosto, al Udinese y al Nottingham Forest en un triangular.

Un pretemporada atípica, sin giras por el extranjero, a causa del apretado calendario por el largo Mundial, y que Flick pretende exprimir al máximo con el objetivo de llegar en un estado de forma óptimo al primer partido de LaLiga de la temporada, que se disputará el 27 de agosto contra el Athletic Club en el Spotify Camp Nou.

Antes de esa cita, el equipo participará en la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, donde se medirá al conjunto egipcio Al Ahly, el 19 de agosto.

FUENTE: EFE