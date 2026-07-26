José Caballero volvió a la polémica en MLB por "dejar caer intencionalmente una pelota"

El nombre de José Caballero sigue dando de que hablar, sin embargo ahora por una jugada polémica en la victoria de los Yankees de Nueva York 3-1 ante los Phillies en el Citizens Bank Park este sábado, cuando el árbitro de segunda base Brennan Miller determinó que el panameño había dejado caer una pelota de forma intencional.

Todo ocurrió en la parte baja del cuarto episodio con el juego empatado 1-1 y con los Phillies atacando con un corredor en primera y otro en segunda con un solo out. El jugador de los Phillies Bryson Stott pegó un imparable al campo corto y Chema tomó la pelota pero luego que la atrapa se le resbaló pero reaccionó rápido para el doble play en segunda y el árbitro determinó que el panameño dejó caer la pelota de manera intencional, aplicando la regla de bola soltada deliberadamente.

Con esta decisión no hubo la doble matanza, el bateador fue out y los corredores regresaron a las almohadillas.

¿Qué dijeron los Yankees sobre la jugada con José Caballero?

Aunque los Yankees ganaron el juego sigue la molestia del equipo por los últimos acontecimientos de José Caballero con los árbitros, donde existe una molestia porque el panameño juega con la regla del cajón de bateo y hay quejas.

Chema Caballero se defendió luego del partido diciendo que jamás eso fue intencional y Aaron Boone le dio la razón al calificar la jugada como error arbitral.