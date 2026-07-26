Panamá Sub-20 cayó ante Canadá en estreno en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF

Panamá Sub-20 de Mike Stump cayó en un difícil debut en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF ante Canadá, por marcador de 0-3 en el Estadio Universitario BUAP, en territorio mexicano.

El encuentro arrancó con la lucha por ganar la mitad de la cancha y con idas y vueltas en el juego directo, pero fue “La Rojita” que llegó primero con peligro sobre el minuto 7’ , con Raheen Cuello, que ganó bien con el cuerpo pero su definición de pierna derecha no fue la mejor, tirándola por encima del arco.

La respuesta canadiense llegó de inmediata, sobre el minuto 9’ pero con gol de Emrick Fotsing, que con golpe de cabeza abrió el marcador, ganando bien en el área tras el trío de esquina.

Pocos minutos después, llegó el segundo gol de los rivales, con Liam Mackenzie aumentando la ventaja sobre el 14’.

Sobre el cierre del primer tiempo, Panamá tuvo dos jugadas que marcarían el partido, primero con la tarjeta roja sobre el defensor Oliver Campos, que cometió fuerte falta y después nuevamente Raheen Cuello tuvo otra jugada en cara a cara con el arquero, pero nuevamente la tiró afuera, esta vez muy muy por encima del arco.

En la segunda mitad, Panamá intentó generar peligro, pero continuaban con poca claridad en su juego ofensivo y con más dificultad por la inferioridad numérica.

Por su parte, Canadá intentó poner más números en el marcador desde que arrancó el segundo tiempo, pero no aprovecharon las jugadas de peligro, eso hasta el tiempo de reposición en donde llegó una más para ellos.

Sobre el final del partido llegó el definitivo tercer gol, con Emrick Fotsing cerrando la jugada para solo empujarla y liderar el triunfo de su selección.

En espera del segundo duelo de Panamá Sub-20

Ahora la selección nacional deberá cambiar la cara y preparar su segundo duelo el próximo miércoles al onceno de Jamaica.